AZAL организовал интеллектуальную игру «Фибоначчи» для представителей СМИ - ФОТО - ВИДЕО

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), входящая в состав AZCON Holding, по случаю Дня национальной печати 22 июля организовала для представителей СМИ интеллектуальную игру «Фибоначчи».

Как сообщает 1news.az, цель мероприятия - объединить представителей медиа в интеллектуальной среде, еще больше укрепить взаимный диалог и внести вклад в развитие профессионального сотрудничества.

Игра «Фибоначчи» создала условия для развития связей между журналистами, стимулирования обмена мнениями и продолжения профессионального диалога в неформальной обстановке.

Соревнование, в котором приняли участие 15 команд (в общей сложности 100 человек), прошло в атмосфере дружбы и здоровой конкуренции. Участники проверили свои знания и навыки аналитического мышления, отвечая на вопросы по авиации, логике и актуальным темам. По итогам турнира команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, были награждены авиакомпанией AZAL 10 000, 7 000 и 5 000 милями AZAL соответственно.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана считает открытое, прозрачное и основанное на взаимном доверии сотрудничество со СМИ одним из важнейших направлений своей деятельности. Авиакомпания высоко ценит роль представителей медиа в оперативном и достоверном информировании общественности и придает особое значение продолжению подобных инициатив, служащих развитию профессионального диалога и долгосрочного партнерства.