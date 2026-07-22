Беспилотники атаковали Краснодарский край России: есть погибшие и пострадавшие

Один человек погиб в результате массированной ночной атаки беспилотников на Краснодарский край России, еще 10 пострадали.

Как передают российские СМИ, об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. При атаке на складской комплекс в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара", — написал Кондратьев в своем канале в Max.

Кроме того, по его информации, фрагменты БПЛА также попали в два многоквартирных дома в Краснодаре. В станице Динской — в два частных дома. Там никто не пострадал.

"Поручил главам муниципалитетов оказать всю необходимую помощь пострадавшим. На местах работают оперативные и специальные службы", — проинформировал губернатор.