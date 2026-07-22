В Баку мужчина угнал машину с автомойки

Задержан мужчина, угонявший автомобиль с автомойки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, на территории Хатаинского района столицы был угнан принадлежащий потерпевшему автомобиль марки Subaru. В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий подозреваемый в совершении грабежа (хищения) А. Гасанов был задержан при движении в направлении Кюрдамирского района.

В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемый незаконно завладел автомобилем, оставленным клиентом на автомойке, и скрылся с места происшествия.

По данному факту проводится расследование.