«Вынесено справедливое решение»: адвокат Arzum 9999 прокомментировал решение суда - ВИДЕО

«За оба этих решения мы выражаем благодарность судье Бакинского апелляционного суда Эльнуру Нуриеву, поскольку было вынесено действительно справедливое решение».

Как передает 1news.az, об этом в интервью Baku TV сказал адвокат тиктокера Ильдузы Гаджиевой, известной под псевдонимом Арзум 9999 и обвиняемой в совершении ДТП, повлекшем смерть одного человека и травмы другого, а также в оставлении места происшествия.

По его словам, в дальнейшем дело также будет расследовано всесторонне, полно и объективно:

«Сегодня в апелляционном суде состоялось предварительное слушание. Нами было подано ходатайство о замене избранной меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, и оно было удовлетворено. Также было заявлено ходатайство о проведении апелляционного рассмотрения с судебным следствием, которое также удовлетворил суд. На следующем этапе дело будет изучено максимально подробно и объективно».