Азербайджан примет участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

Азербайджан станет участником международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет с 30 сентября по 2 октября в Минске.

Об этом сообщает БелТА.

По словам председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Михаила Мятликова, Россия, Азербайджан и Казахстан уже формируют национальные экспозиции для участия в выставке.

«В прошлом году это мероприятие прошло впервые и собрало 14 тыс. профессиональных посетителей — представителей бизнеса из 24 стран мира. В этом году мы уже приступили к формированию программы. Если в прошлом году у нас были представлены экспозиции из Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, то в этом году уже поступили заявки и формируются экспозиции России, Азербайджана и Казахстана», — рассказал он.