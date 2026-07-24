В Джебраил, Агдере и Ходжалы возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В рамках программы «Великое возвращение», реализуемой по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, очередные группы бывших вынужденных переселенцев отправились в село Шукюрбейли Джебраильского района, а также в села Гасанриз, Колатаг, Ашагы Оратаг, Вянгли Агдеринского района и Тязябина, Бадара, Ханабад, Дашбулаг, Сеидбейли Ходжалинского района.

До возвращения эти семьи временно проживали в общежитиях, санаториях, детских лагерях, а также в административных и недостроенных зданиях.

На нынешнем этапе в село Шукюрбейли возвращаются 12 семей (55 человек), в Гасанриз — 6 семей (17 человек), в Колатаг — 3 семьи (19 человек), в Ашагы Оратаг — 10 семей (34 человека), в Вянгли — 6 семей (26 человек), в Тязябина — 9 семей (39 человек), в Бадара — 6 семей (24 человека), в Ханабад — 10 семей (31 человек), в Дашбулаг — 2 семьи (7 человек), а в Сеидбейли — 1 семья (5 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.