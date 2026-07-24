В Гаджигабуле подросток угнал автомобиль мамы и попал в ДТП

В Гаджигабуле 15-летний подросток угнал автомобиль матери и попал в ДТП.

Как передает 1news.az, инцидент произошёл в утренние часы.

Подросток Э. И. 2011 года рождения, находившийся за рулём принадлежащего его матери автомобиля марки «Changan» без её разрешения, врезался в забор на территории города. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу города Ширван.

По данному факту проводится расследование.