На трассе Баку – Губа пешеход сбит при попытке перейти дорогу в неположенном месте - ВИДЕО

Ещё один случай пешеходной беспечности привёл к смертельному исходу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУДП) МВД, инцидент произошёл 23 июля около 14:00 на 53-м километре автодороги Баку - Губа. Автомобиль марки «ВАЗ-11173» сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу в неустановленном месте. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

«Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз призывает всех участников дорожного движения, и в особенности пешеходов, быть внимательными и ответственными. Самое простое, но жизненно важное правило безопасности для пешеходов - переходить дорогу исключительно по установленным пешеходным переходам и с соблюдением всех требований безопасности. Пренебрежение этими правилами может привести к тяжёлым, а порой и необратимым трагедиям.

Помните, безопасность на дорогах начинается с личной ответственности каждого из нас.

Минутная неосторожность может стать причиной сожаления на всю жизнь», - говорится в обращении.