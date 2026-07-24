Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор с 27 июля 2026 года вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении, сообщается в материалах на сайте ведомства.

"Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27.07.2026", - говорится в документе.

Сообщается, что по результатам проведенной в период с 14 по 21 июля 2026 года инспекции молокоперерабатывающих предприятий Республики Армения Россельхознадзор обратился в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армения с просьбой с 27 июля приостановить ветеринарную сертификацию молочной продукции со всех предприятий Армении в адрес российских получателей.