 Суд по делу о стрельбе в лицее Idrak будет проходить в частично закрытом режиме - Причина | 1news.az | Новости
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Суд по делу о стрельбе в лицее Idrak будет проходить в частично закрытом режиме - Причина

Фаига Мамедова11:25 - Сегодня
Суд по делу о стрельбе в лицее Idrak будет проходить в частично закрытом режиме - Причина

Принято решение о проведении судебного процесса по делу о стрельбе в учителя в бакинском лицее Idrak в частично закрытом режиме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, соответствующее решение было принято на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева на основании ходатайств обеих сторон о повторном проведении процесса в закрытом формате.

Пострадавшая сторона связала своё ходатайство с негативными комментариями под публикациями в социальных сетях.

Адвокат обвиняемого Рашад Мирмехдизаде, обосновывая ходатайство, отметил, что в качестве свидетелей на процессе будут допрошены несовершеннолетние. Он также указал, что при публикации новостей о данном процессе в соцсетях оставляются нецензурные комментарии в адрес обвиняемого и его семьи. В связи с этим защитник просил вести заседание в закрытом режиме.

Суд удовлетворил ходатайства и принял решение о проведении процесса в частично закрытом формате.

В определении указано, что процесс будет проходить в частично закрытом режиме для обеспечения отправления правосудия и свободной дачи показаний участниками. В настоящее время на закрытом заседании продолжается допрос сторон.

Отметим, что инцидент произошёл 6 февраля 2026 года в частном лицее Idrak, расположенном в Бинагадинском районе Баку.

По данным Пресс-службы Генеральной прокуратуры, в районную прокуратуру поступила информация по факту ранения учителя из огнестрельного оружия учеником школы.

Подозреваемый в совершении преступления ученик был задержан. 7 февраля решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело.

Ему предъявлено окончательное обвинение по статьям 29, 120.2.2 (покушение на убийство из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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