Европейский союз оштрафовал Google на 890 миллионов евро

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на общую сумму 890 миллионов евро за нарушение требований Закона о цифровых рынках.

Решение стало первым крупным случаем применения нового европейского законодательства, направленного на ограничение рыночного влияния крупнейших технологических корпораций и обеспечение более справедливой конкуренции в цифровой сфере.

По мнению европейского регулятора, компания использовала свое доминирующее положение для продвижения собственных сервисов в ущерб конкурентам. В комиссии считают, что подобная практика ограничивала выбор пользователей и создавала для продуктов Google необоснованные преимущества на рынке.

Общий размер санкций складывается из двух отдельных штрафов, назначенных за разные нарушения Закона о цифровых рынках. Первый штраф в размере 460 миллионов евро связан с работой поисковой системы Google. Как установило расследование, при поиске авиабилетов и гостиниц компания отдавала приоритет собственным сервисам бронирования, размещая их выше предложений конкурирующих платформ.

Второе нарушение касается магазина приложений Google Play. За него корпорации назначен штраф в размере 430 миллионов евро. По данным Европейской комиссии, действовавшие правила платформы ограничивали возможность разработчиков информировать пользователей о более выгодных вариантах покупки цифровых товаров и услуг за пределами магазина приложений Google, тем самым снижая конкуренцию и ограничивая выбор потребителей.

В Google не согласились с выводами европейских властей. Представители компании заявили, что новые требования могут негативно сказаться на качестве сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы жителей Европы. По их мнению, выполнение отдельных положений законодательства способно усложнить работу цифровых платформ и ухудшить пользовательский опыт.

В свою очередь, Европейская комиссия отвергла подобные доводы, подчеркнув, что цель Закона о цифровых рынках заключается в предотвращении злоупотреблений со стороны крупнейших технологических компаний и создании равных условий для всех участников рынка. В Брюсселе считают, что доминирующие цифровые платформы не должны использовать свое положение для ограничения конкуренции и продвижения собственных продуктов.

Теперь у Google есть 60 дней, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями европейского законодательства либо оспорить решение Европейской комиссии в судебном порядке.

Источник: BBC