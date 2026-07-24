Иран отверг новое предложение США о прекращении огня

Иран отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, которое передал Тегерану премьер-министр Ирака Али аз-Заиди.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранских и иракских чиновников.

По информации газеты, посредническая роль аз-Заиди состоялась после недавнего визита в Белый дом, где он встречался с Трампом. Детали американского предложения не раскрываются. Однако, по словам иранских чиновников, это была единственная инициатива, находившаяся на рассмотрении. Тегеран отказался от нее, поскольку не заинтересован во временном соглашении, которое не решает вопроса о контроле над Ормузским проливом.

Кроме того, в эфире иранского государственного телевидения министр иностранных дел республики Аббас Арагчи ранее заявил, что аз-Заиди передал Тегерану позицию Вашингтона по возможному прекращению огня. По словам главы МИДа, достижению договоренности мешает не отсутствие посредников, а «нелогичный, чрезмерно требовательный и стремящийся к господству» подход США.