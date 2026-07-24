Арагчи призвал мировые страны не участвовать в агрессии США против Ирана

Любая страна, которая будет участвовать в агрессии США против Ирана или содействовать нанесению ударов по исламской республике, станет законной целью для иранских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

«Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», — цитирует Арагчи Telegram-канал иранского МИД. По его словам, Тегеран оставляет за собой право принимать все необходимые меры в рамках самообороны и будет рассматривать любую сторону, принявшую участие в агрессии, как законную цель для вооруженных сил.

Глава МИД Ирана призвал страны ШОС к сплоченности, сотрудничеству и призвал не допускать, чтобы «агрессия заменяла дипломатию, сила заменяла право, а двойные стандарты заменяли справедливость». «Безопасное, стабильное и справедливое будущее может быть достигнуто только тогда, когда все мы единым голосом будем защищать верховенство закона, равенство государств, уважение к суверенитету стран и достоинству народов», — добавил он.

Источник: ТАСС