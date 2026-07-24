Часть площадей и товаров на складах Wildberries уцелели после ночной атаки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Из-за атаки беспилотников в ночь на 24 июля пострадали логистические комплексы Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе, однако часть товаров и площадей удалось сохранить.

Об этом в своем Telegram-канале заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Она поблагодарила сотрудников, с помощью которых на складах удалось провести оперативную эвакуацию, так что в результате, по предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Ким, сейчас все усилия компании «с направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров».

09:42

Пожар произошел на складах Wildberries в Ленинградской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании "Вайлдберриз" в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести", - написал он в своем канале в Max в пятницу утром.

Кроме того, после попадания БПЛА произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в Кировском районе, никто не пострадал, добавил губернатор.