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Во Вьетнаме готовят новые ограничения для несовершеннолетних в социальных сетях

Джамиля Суджадинова11:22 - Сегодня
Во Вьетнаме готовят новые ограничения для несовершеннолетних в социальных сетях

Власти Вьетнама рассматривают возможность введения новых ограничений для несовершеннолетних пользователей социальных сетей.

Согласно проекту правительственного указа, детям младше 16 лет могут запретить самостоятельно публиковать контент, оставлять комментарии и использовать функции реакции на публикации. Инициатива стала частью усиливающейся международной тенденции по усилению контроля за использованием цифровых платформ детьми и подростками.

Как следует из проекта документа, учетные записи пользователей младше 16 лет должны будут регистрироваться с использованием данных одного из родителей или законного опекуна. Именно взрослые будут нести ответственность за контроль активности ребенка в социальных сетях, включая просматриваемый контент и время, проводимое на интернет-платформах.

Кроме того, владельцев социальных сетей планируют обязать внедрить технические решения, позволяющие определять возраст пользователей.

Это необходимо для того, чтобы несовершеннолетним демонстрировался только контент, соответствующий их возрастной категории.

Заместитель министра культуры Вьетнама Фан Там, комментируя предлагаемые изменения, подчеркнул, что целью инициативы не является полный запрет детям пользоваться социальными сетями. По его словам, власти стремятся создать для несовершеннолетних более безопасную цифровую среду и защитить их от потенциально опасного контента и других рисков, связанных с использованием интернет-платформ.

Проект документа также предусматривает дополнительные требования к операторам социальных сетей в части защиты персональных данных детей. Платформы должны будут обеспечить максимальный уровень конфиденциальности детских учетных записей, а также внедрить механизмы для своевременного выявления и блокировки материалов, содержащих сцены насилия, порнографию, информацию об азартных играх, наркотических веществах, самоубийстве и другом потенциально вредном контенте.

Новые правила затронут не только социальные сети, но и сферу онлайн-игр. Вьетнамские власти предлагают обязать игровые компании проверять возраст пользователей и регистрировать учетные записи детей младше 16 лет исключительно через родителей или законных представителей.

Помимо этого, для несовершеннолетних планируется установить ограничение на продолжительность игрового времени. Согласно проекту указа, дети младше 16 лет смогут проводить в онлайн-играх одной и той же компании не более 60 минут в день.

В настоящее время документ находится на стадии обсуждения и еще не утвержден окончательно. До его принятия положения проекта могут быть изменены или дополнены.

Источник: Aljazeera

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