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Китайская ученая стала третьей женщиной, получившей главную награду в мире математики

Джамиля Суджадинова10:28 - Сегодня
Китайская ученая стала третьей женщиной, получившей главную награду в мире математики

Китайские математики Хун Ван и Ю Дэн впервые в истории стали лауреатами Филдсовской медали — самой престижной международной награды в области математики, которую часто называют аналогом Нобелевской премии.

Церемония вручения состоялась в Соединенных Штатах Америки. Вместе с китайскими учеными награды также были удостоены американский математик Джон Пардон и канадский исследователь Джейкоб Циммерман. Каждый из лауреатов получил денежную премию в размере 15 тысяч канадских долларов.

Присуждение Филдсовской медали китайским ученым стало историческим событием для страны. До этого представители Китая ни разу не становились обладателями данной награды. Особое внимание также привлекло достижение 35-летней Хун Ван, которая стала лишь третьей женщиной за всю историю существования премии, удостоенной этой награды.

Хун Ван получила медаль за исследование, выполненное совместно с математиком Джошем Залем. Их работа посвящена решению знаменитой задачи японского ученого Соити Какэя, сформулированной еще в 1917 году. Проблема связана с определением минимальной площади, необходимой для полного поворота объекта вокруг своей оси. Исследователи рассмотрели эту задачу в трехмерном пространстве и представили результаты своей работы в прошлом году. По словам Хун Ван, подобные математические вопросы имеют фундаментальное значение, поскольку возникающие в них закономерности находят применение в различных областях науки.

Второй китайский лауреат, 37-летний профессор Чикагского университета Ю Дэн, был отмечен за исследования, связанные с решением одной из наиболее известных математических задач XX века — Шестой проблемы Гильберта. Впервые она была сформулирована немецким математиком Давидом Гильбертом в 1900 году и посвящена поиску математического описания поведения сложных систем на основе движения отдельных частиц.

Ю Дэн смог продвинуться в решении этой проблемы, исследуя закономерности поведения газов. Комментируя получение награды, ученый отметил, что считает большой честью оказаться в одном ряду с выдающимися математиками, которыми всегда восхищался.

Новость о присуждении Филдсовской медали китайским исследователям вызвала широкий общественный резонанс в Китае. Соответствующие темы быстро стали популярными в социальных сетях, где публикации о первых китайских лауреатах собрали миллионы просмотров. Средства массовой информации страны подробно рассказали о научной карьере ученых, их исследованиях и значении этого достижения для развития китайской математической школы.

Филдсовская медаль вручается один раз в четыре года математикам моложе 40 лет за выдающийся вклад в развитие науки и считается одной из самых престижных мировых наград в области фундаментальных исследований.

Источник: BBC

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