Говорят, что если на Капитолийском холме кто-то громко заводит песню о правах человека, то где-то в кулуарах Палаты представителей просто открылся очередной транш этнического фандрайзинга.

Политический театр в Вашингтоне давно приучил международное сообщество к тому, что принципы свободы и справедливости на американских подмостках имеют вполне конкретный прейскурант, конвертируемый в избирательные бюллетени диаспоральных анклавов Калифорнии и чеки от узкопрофильных лоббистских группировок.

Когда Комитет по иностранным делам Палаты представителей США 44 голосами против семи одобряет поправку Брэда Шермана к законопроекту, призывающую к «немедленному освобождению удерживаемых в Баку лиц», у здравомыслящего наблюдателя возникает не чувство уважения к американской демократии, а лишь стойкое ощущение дежавю. Перед нами разворачивается очередной акт затянувшейся трагикомедии, где американские законодатели с пафосом библейских пророков пытаются продавать международному сообществу фальшивые индульгенции для военных преступников и лидеров бывшего сепаратистского режима. Происходящее на Капитолийском холме поразительно напоминает методику работы Бобби Менендеса, чьи коррупционные схемы, уголовное дело и золотые слитки стали наглядной иллюстрацией того, как за кулисами капитолийской политики банальная торговля влиянием уживается с продвижением заказов этнического лобби. Наблюдая за тем, как конгрессмен Брэд Шерман под чутким аккомпанементом Армянского национального комитета Америки (ANCA) и при подстраховке председателя комитета Брайана Маста пытается втиснуть антиазербайджанскую поправку в базовый законопроект о Госдепартаменте, невозможно избавиться от мысли, что американский законодательный орган в очередной раз используют как площадку для обслуживания отживших свой век армянских сепаратистских иллюзий.

Смысловая и правовая слепота авторов подобного рода инициатив поражает своей глубокой оторванностью от реальности. С трибуны Вашингтона нам снова пытаются навязать терминологию, которая прямо оскорбляет международное право. Лица, отбывающие сегодня длительные тюремные сроки по решению суда в Баку, - это не «пленные» и не «заложники», как того хочется функционерам из ANCA и их слугам в Конгрессе. Это фигуры, признанные судом виновными в совершении тяжелейших преступлений по Уголовному кодексу Азербайджанской Республики: от финансирования терроризма и организации незаконных вооруженных формирований до преступлений против мира, человечности и прямого участия в этнических чистках.

Превращать осужденных лидеров хунты, десятилетиями удерживавших азербайджанские земли под оккупацией, в «узников совести» - это не просто политический цинизм, это прямая попытка обелить терроризм. Если господин Шерман или его коллеги по «армянскому кокусу» полагают, что суверенное государство, восстановившее свою территориальную целостность в полном соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности, будет запрашивать разрешение Капитолия на отправление правосудия и исполнение законных приговоров в отношении военных преступников, то они в этом смысле спутали Азербайджан с какой-то другой страной. Судебно-правовая система Азербайджана действовала и действует исключительно в рамках национального законодательства и международных правовых норм, и никакие голосования в профильных комитетах Палаты представителей не способны отменить принцип неизбежности наказания за совершенные злодеяния.

Особого внимания заслуживает тот факт, что эта законодательная активность Шермана и Ко. разворачивается именно в тот момент, когда Баку и Ереван находятся на пороге исторического финала - согласования и подписания мирного договора. Когда прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией демонстрируют реальный прогресс, причем без каких-либо посредников и гарантов, кому-то за океаном становится не по себе. И это абсолютно логично, ведь для диаспоральных радикальных структур вроде ANCA и их прикормленных лоббистов в Вашингтоне установление прочного мира на Южном Кавказе равносильно полной политической и финансовой смерти. В условиях приближающихся промежуточных выборов, когда на кону стоит переизбрание всего состава Палаты представителей, активность членов «американского кокуса» приобретает вполне конкретную электоральную логику. Представляя округ в Калифорнии с высокой концентрацией армянского населения, Брэд Шерман отчаянно нуждается в мобилизации диаспорального избирателя и финансовой поддержке этнических лоббистских структур вроде ANCA. Вводя подобные инициативы в законодательное поле, он фактически ведет свою предвыборную кампанию, конвертируя внешнеполитические авантюры в голоса и донаты на предстоящих выборах. На чем будет строить свою избирательную кампанию Брэд Шерман в Калифорнии, если армяно-азербайджанский конфликт окончательно уйдет в историю? За что будут собирать миллионные пожертвования функционеры ANCA, если Ереван и Баку откроют границы и начнут совместные экономические проекты? Очевидно, что радикальное лобби и его американские покровители торпедируют мирный процесс не из любви к армянскому народу, а из банального желания сохранить собственный бизнес-проект, основанный на реваншизме, национальной розни и бесконечных финансовых сборах. Откровенно авантюристическое заявление исполнительного директора ANCA Арама Ампаряна о том, что освобождение преступников и возвращение прошлых статусов являются «предварительными условиями для мира, не подлежащими обсуждению», открыто демонстрирует эту паразитическую логику. В Вашингтоне пытаются диктовать условия победителям, игнорируя реальную обстановку на земле и наивно полагая, что бумажные резолюции способны изменить геополитический ландшафт Южного Кавказа.

Наследники менендесовской школы политического лоббизма в Конгрессе США проявляют поразительное упорство, наступая на одни и те же грабли. Вспомним, как на протяжении последних лет предпринимались попытки реанимировать антиазербайджанскую 907-ю поправку к Акту о поддержке свободы, как устраивались показательные слушания и принимались ни к чему не обязывающие резолюции. Надо отметить, что при администрации Байдена проармянским силам удалось-таки активировать злополучную поправку. Но изменило ли это позицию Баку? Остановило ли это восстановление исторической справедливости? Ответ очевиден: нет. Более того, подобные шаги лишь окончательно дискредитируют США как потенциально честного и беспристрастного модератора любых процессов в регионе. Американская внешняя политика в очередной раз оказывается заложницей узкогрупповых, шкурных интересов законодателей, готовых за голоса на местных выборах жертвовать стратегическими интересами собственного государства. Капитолию следовало бы вспомнить, что Азербайджан является одним из ключевых звеньев европейской энергетической безопасности, крупнейшим логистическим узлом Среднего коридора и государством, проводящим абсолютно независимую внешнюю политику. Попытки говорить с Баку языком шантажа, резолюций и лоббистских поправок не просто бессмысленны - они бьют по имиджу самих Соединенных Штатов, превращая американскую дипломатию в посмешище.

Ирония ситуации заключается еще и в том, что законодатели, голосующие за подобные поправки, демонстративно закрывают глаза на чудовищные внутренние проблемы в собственных штатах и в стране в целом. Пока конгрессмен Шерман тратит рабочее время на защиту верхушки армянских сепаратистов, в его родной Калифорнии разрастаются кризисы бездомности, преступности и наркоэпидемии. Однако вместо решения этих проблем конгрессмен предпочитает отрабатывать гранты и политические авансы этнических радикалов. Называя вещи своими именами, принятая поправка - это не про права человека, не про международное право и тем более не про заботу о будущем Армении. Это чистейший продукт капитолийского политического рынка, где принципы обмениваются на поддержку лобби, а реальные перспективы мира на Южном Кавказе приносятся в жертву личным амбициям отдельных политиков.

Азербайджан уже доказал, что умеет защищать свой суверенитет как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. Никакие голосования в Вашингтоне, сколь бы громкими цифрами они ни оформлялись, не смогут повернуть вспять исторические процессы, вернуть сепаратистские иллюзии или заставить Баку отказаться от защиты своих национальных интересов. Пора бы конгрессменам усвоить этот урок, пока их резолюции окончательно не превратились в макулатуру, интересную лишь историкам политической коррупции.