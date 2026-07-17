Кто такой Константин Соколов и зачем США создают TRIPP+

В эти дни стало известно о создании Государственным департаментом США Фонда TRIPP+ (Trump Route for International Peace and Prosperity - «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»).

Согласно заявлению Государственного департамента, Фонд будет осуществлять кредитное финансирование, грантовую поддержку и прямые капитальные инвестиции, направленные на развитие частного сектора в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

По сообщению The Guardian, руководителем инвестиционного фонда TRIPP+ при Государственном департаменте США назначен американский инвестор Константин Соколов.

По опубликованным данным, первоначальный капитал фонда составляет 201 млн долларов США.

Создание TRIPP+ рассматривается как часть более широкого подхода Вашингтона к усилению своего стратегического присутствия в Южном Кавказе. Фонд позиционируется как инструмент развития инфраструктурных, транспортных и экономических проектов, связанных с новым региональным маршрутом. Вместе с тем назначение руководителя фонда вызвало дополнительный интерес в связи с его предпринимательской деятельностью, связями в США и бизнес-интересами в Армении.

Кто он, Константин Соколов?

В открытых источниках приводится дополнительная информация о предпринимательской деятельности и международных связях Константина Соколова.

Константин Соколов родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), однако уже более 30 лет проживает в США. Он является венчурным инвестором и основателем инвестиционной компании IJS Investments, базирующейся в Чикаго. Компания осуществляет инвестиции в проекты в сфере технологий, финансов, энергетики и стратегической инфраструктуры.

Кроме того, Соколов возглавляет проекты Northern Pillar Energy Consortium и Pelagos Data Centres, а также упоминается среди руководителей инвестиционной компании Gotthard Investment AG.

Интересы в Армении

Особое место в его инвестиционном портфеле занимает Армения. Соколов является одним из крупных акционеров ведущего армянского оператора мобильной связи Viva Armenia (бывшая MTS Armenia).

В ходе исследования также было установлено, что Соколов владеет долей в зарегистрированной на Кипре компании Fedilco Group. 7 июля 2026 года эта компания приобрела 100 % акций GNC-Alfa — дочернего предприятия российской компании «Ростелеком» в Армении, работающего под брендом OVIO.

Согласно другим данным, в марте 2024 года Соколов провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сообщалось, что в ходе переговоров обсуждались деятельность ЗАО MTS Armenia и перспективы дальнейшего развития компании.

В апреле 2026 года в открытых источниках также появилась информация, что Соколов рассматривается в качестве потенциального покупателя акций армянского медно-молибденового месторождения «Тегут».

Политические и экономические связи

Соколов входит в Попечительский совет Фонда Мюнхенской конференции по безопасности, а также является членом Совета директоров организации Friends of the Munich Security Conference in America.

В различных открытых источниках также отмечается, что Соколов связан с рядом офшорных компаний, деятельность которых сопровождалась юридическими и финансовыми претензиями. Кроме того, утверждается, что его мать — Бронислава Горелик (Barbara Gorelik) — является гражданкой Израиля.

До настоящего назначения Константин Соколов не занимал государственных должностей в США.

Согласно данным о финансировании избирательных кампаний в США, в период второго президентского срока Дональда Трампа он оказал значительную финансовую поддержку Республиканской партии и связанным с ней политическим структурам.

По имеющимся данным, общий объём его пожертвований составил около 12 млн долларов США. В частности, около 11 млн долларов было перечислено комитету политических действий MAGA Inc., а 443 тыс. долларов — Национальному комитету Республиканской партии.

Также сообщается, что Соколов вошёл в число 36 крупных доноров, которые в общей сложности пожертвовали более 350 млн долларов на политический проект Дональда Трампа.

На этом фоне его назначение руководителем фонда TRIPP+ рядом наблюдателей не рассматривается как случайное. Отмечается, что сочетание его финансовой поддержки республиканских структур, деловых связей и инвестиционных интересов в стратегически важных секторах может иметь значение при оценке причин его назначения.

Согласно исследованию организации Public Citizen, значительная часть крупных корпоративных доноров в США в дальнейшем получала государственные контракты или иные формы взаимодействия с государственными структурами. В связи с этим отдельные аналитики допускают, что назначение Соколова также может рассматриваться через призму его политической и финансовой активности.

Перспективы TRIPP+ и значение для Южного Кавказа

В публикациях, посвящённых фонду TRIPP+, отмечается, что в будущем планируется расширение его финансовых возможностей.

Так, высокопоставленный представитель Государственного департамента США по вопросам иностранной помощи Джереми Левин в апреле 2026 года на заседании Совета по международным отношениям заявил, что ведомству удалось добиться выделения дополнительных 400 млн долларов для фонда TRIPP+.

Увеличение финансирования свидетельствует о том, что Вашингтон рассматривает данный проект не только как инфраструктурную инициативу, но и как долгосрочный инструмент укрепления своего влияния в регионе.

Фонд TRIPP+ может стать одним из механизмов вовлечения США в развитие транспортной, цифровой и энергетической инфраструктуры Южного Кавказа. В этом контексте особое внимание привлекают деловые интересы Константина Соколова в Армении, включая телекоммуникационный сектор, цифровую инфраструктуру и потенциальные инвестиции в горнодобывающую отрасль.

Таким образом, создание фонда TRIPP+ и планы по дальнейшему расширению его финансовых возможностей демонстрируют намерение США институционально укрепить своё геополитическое присутствие на Южном Кавказе.

Назначение Константина Соколова на должность руководителя фонда происходит на фоне его значительной предпринимательской активности, связей в американских политических кругах и участия в проектах, связанных с Арменией.

Его инвестиционные интересы в сфере телекоммуникаций, цифровой инфраструктуры и потенциально горнодобывающей промышленности, а также сформированные связи в США указывают на то, что его роль в TRIPP+ может соответствовать более широким стратегическим приоритетам Вашингтона в регионе.