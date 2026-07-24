В Азербайджане объявлены жёлтый и оранжевый уровни опасности 

В регионах Азербайджана объявили жёлтое и оранжевое предупреждения из-за ветреной погоды.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В связи с жёлтым уровнем опасности в Нахчыванской АР, Газахе, Гяндже, Товузе, Шамкире, Мингячевире, Дашкясане, Геранбое, Нафталане, Губе, Сиязани, Хызы, Гобустане, Агстафе, Самухе и Кяльбаджаре ожидается юго-восточный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Хачмазе, Гусаре и Шабране в соответствии с оранжевым уровнем предупреждения скорость юго-восточного ветра усилится до 20,8–28,4 м/с.