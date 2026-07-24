Минздрав Ирана сообщил о 55 погибших после недавних ударов США

Минимум 55 человек погибло после 13-й подряд серии ночных ударов США по Ирану, 645 ранены, сообщает в пятницу агентство Fars со ссылкой на Минздрав республики.

По данным ведомства, наибольшее число жертв зафиксировано в юго-западной провинции Хузестан, также в южных провинциях Хормозган, Систан и Белуджистан.

Отмечается, что из 645 пострадавших 586 человек выписаны после лечения, еще несколько человек получили амбулаторную помощь. Восемь раненых остаются в больницах, некоторым из них требуется дальнейшее хирургическое вмешательство.

В пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке провело очередную серию ударов по иранским целям.