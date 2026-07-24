Зеленский: В результате удара РФ по Киевской области погибли шесть человек, десятки ранены

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области, по предварительным данным, погибли шесть человек, еще десятки получили ранения.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

"Сейчас продолжается спасательная операция в Киевской области после удара российских ракет. По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших. Также известно, что, к сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования их родным и близким", - написал Зеленский.