 На банковские счета Space TV наложен арест на сумму более 140 тысяч долларов | 1news.az | Новости
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Общество

На банковские счета Space TV наложен арест на сумму более 140 тысяч долларов

Фаига Мамедова15:17 - Сегодня
На банковские счета Space TV наложен арест на сумму более 140 тысяч долларов

На банковские счета Независимой телерадиокомпании Space TV наложен арест в размере 140 313,06 доллара США.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, Бакинский коммерческий суд частично удовлетворил заявление ОАО Xalq Bank о принятии временных обеспечительных мер.

Согласно материалам дела, в 2021 году Xalq Bank открыл для Space TV кредитную линию на сумму 235 тысяч долларов США сроком на 60 месяцев под 5% годовых.

В банке заявили, что из-за несвоевременного исполнения компанией кредитных обязательств образовалась задолженность в размере 140 313,06 доллара США, из которых 118 380,87 доллара - просроченный основной долг, 9 901,62 доллара - обычные проценты и 12 030,57 доллара - пеня.

В целях обеспечения исполнения возможного будущей судебного решения Xalq Bank обратился с просьбой о наложении ареста на банковские счета Space TV.

Суд частично удовлетворил заявление и постановил наложить арест на сумму 140 313,06 доллара США на счета Space TV в банках, действующих в Азербайджане, за исключением самого Xalq Bank.

Согласно решению, наложенный арест не ограничивает выплату заработной платы сотрудникам, а также осуществление налоговых, социальных и других обязательных платежей в государственный бюджет.

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