Волна смерти в море: Нас топит вода или собственные ошибки?

День, проведенный на морском побережье, порой может превратиться в самое тяжелое воспоминание в жизни.

С начала летнего сезона новости об утонувших людях не прекращаются ни на день. Трагедии, происходящие на морях, реках, озерах, оросительных каналах и искусственных водоемах, практически ежедневно приносят слезы в семьи и отзываются болью в сердцах тех, кто о них слышит. К сожалению, главными лицами этих новостей об утоплении и пропаже без вести становятся молодежь, подростки и дети.

Минутная неосторожность, неверная оценка опасности или мысль «со мной ничего не случится» порой приводят к необратимым последствиям. Хотя многих из этих трагедий можно было бы избежать с помощью своевременных и простых мер предосторожности. Внешнее спокойствие моря, знакомый водоем или умение плавать далеко не всегда гарантируют безопасность. За обманчивой гладью воды нередко скрывается большая беда.

Официальная статистика также подтверждает всю серьезность ситуации. Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос 1news.az, в течение июня 2026 года в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 3 обращения в связи со случаями утопления на пляже Шувелан в Баку. В двух из них была зафиксирована доврачебная смерть, а одному человеку медицинская помощь была оказана прямо на месте происшествия.

Начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, подполковник внутренней службы Акшин Алили, прокомментировавший ситуацию для 1news.az, заявил, что большинство случаев утопления связано с несоблюдением правил безопасности.

По его словам, сотрудники министерства, как и каждый год, в этом году также провели необходимые комплексные меры по обеспечению безопасности: «Так, начиная с апреля, сотрудники Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС совместно с представителями местных исполнительных органов провели мониторинги прибрежных территорий».

Эксперт отметил, что основной целью мониторингов было выявление непригодных и опасных участков, а также доведение инструкций по правилам безопасности до операторов пляжей: «Кроме того, на пляжах, контролируемых Службой, и на общественных пляжах, созданных по инициативе Общественного объединения IDEA Фонда Гейдара Алиева, водолазы провели очистку дна от подводных преград. На территории пляжей были установлены специальные информационные щиты для ознакомления граждан с правилами безопасности, а спасательная техника, средства и оборудование для водолазно-поисковых работ, находящиеся на балансе Службы, были приведены в рабочее состояние. С 15 мая сотрудники Службы перешли на усиленный режим работы».

А. Алили подчеркнул, что выбор пляжа имеет решающее значение для безопасности людей: «В своих обращениях мы всегда отмечаем необходимость соблюдения осторожности при выборе места для отдыха. Отсутствие спасателей на пляже означает, что на данной территории не приняты меры безопасности, и использовать такие места крайне рискованно. В то же время для комфортного отдыха на пляже очень важны и погодные условия. Напоминаем, что при скорости ветра более 10 метров в секунду купаться запрещено. Также опасным является купание в темное время суток».

Акшин Алили отметил, что МЧС как до начала, так и на протяжении всего пляжного сезона регулярно информирует граждан через телевидение, радио, интернет-ресурсы, социальные сети, а также в ходе просветительских мероприятий в учебных и медицинских учреждениях. Однако, несмотря на это, некоторые люди по-прежнему отдают предпочтение отдыху в опасных местах.

«К сожалению, вопреки всей проводимой разъяснительной работе, граждане продолжают посещать неконтролируемые пляжи и неприспособленные для купания водоемы — оросительные каналы, искусственные озера, водохранилища и реки. А это в конечном итоге приводит к трагическим последствиям».

43 человека спасены от гибели

Начальник службы также озвучил статистические показатели с начала текущего года. По его словам, за этот период было спасено в общей сложности 43 человека, 37 из которых — непосредственно в течение пляжного сезона: «Эти цифры дают основание утверждать, что гражданам действительно следует выбирать именно те пляжи, где дежурят спасатели. В случае возникновения риска утопления они смогут незамедлительно вмешаться, вытащить пострадавшего из воды и эвакуировать его на берег».

А. Алили добавил, что на официально охраняемых пляжах необходимо строго следовать всем указаниям спасателей: «Запрещается заходить в воду при ветреной погоде и сильных волнах, заплывать за буйки, определяющие границы плавания, находиться на пляже и входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также допускать опасные и грубые игры в воде.

Дети до 13 лет должны находиться на пляже исключительно в сопровождении родителей и не оставаться без присмотра. В случае возникновения опасности следует немедленно звонить по номеру «112»«.

Помогая утопающему, не станьте второй жертвой

Акшин Алили подчеркнул, что граждане, желающие помочь утопающему человеку, также должны действовать крайне осторожно: «Иногда мы слышим, что на каком-то водоеме одновременно утонули три или два человека. Исследования показывают, что изначально тонул только один человек. Остальные просто пытались ему помочь, но, не владея навыками и приемами спасания на воде, сами оказались перед лицом смертельной опасности.

Если утопающий находится на близком расстоянии от нас, мы протягиваем ему ветку дерева, кусок доски, рубашку или ремень, при этом сами крепко за что-то держимся и пытаемся его вытащить. Если же тонущий человек находится достаточно далеко, мы можем бросить ему плавучий предмет, привязанный к веревке. Если оба этих способа невозможны или попытки не увенчались успехом, заходить в воду можно только в том случае, если вы сами умеете хорошо плавать. Если плавать вы не умеете, заходить в воду категорически не рекомендуется.

Нельзя забывать, что тонущий человек охвачен паникой и пытается инстинктивно схватиться за все подряд, поэтому он может утянуть за собой на дно и спасателя. В такой ситуации подплывать к нему нужно строго сзади. Захватив его за волосы, воротник одежды или подмышки, необходимо приподнять его голову над поверхностью воды и плыть к берегу.

Выбравшись на сушу, следует попросить окружающих немедленно вызвать скорую помощь. Если у пострадавшего отсутствуют признаки жизни — то есть нет пульса и дыхания, — необходимо сразу приступить к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию в соотношении 30 нажатий к 2 вдохам.

Если же признаки жизни сохраняются, пострадавшего перекладывают животом через колено и надавливают на спину по направлению к шее. Затем двумя пальцами касаются корня языка, чтобы вызвать рвотный рефлекс и освободить дыхательные пути от попавшей воды. Как только человек почувствует себя лучше, с него снимают мокрую одежду и дают теплое питье. При этом отмечу, что даже если спасенный чувствует себя хорошо, он в обязательном порядке должен пройти осмотр у врача».

Факторы, осложняющие спасательные операции

Акшин Алили отметил, что существует ряд факторов, которые существенно затрудняют работу спасателей во время проведения операций: «В ветреную погоду и при сильном шторме проводить спасательные работы становится крайне сложно. Кроме того, в таких условиях невозможно эксплуатировать, спускать на воду и эффективно управлять плавсредствами.

С наступлением темноты из-за отсутствия видимости в воде также возникают серьезные препятствия для спасательных операций. Что касается наших регионов — там поиски осложняются быстрым течением в реках, водохранилищах и оросительных каналах, а также сложным рельефом дна и наличием подводных посторонних предметов (веток деревьев, бетонных плит и т. д.). Именно поэтому следует отдыхать исключительно на официально охраняемых пляжах, где созданы все условия для безопасного досуга и выделена контролируемая зона».

В завершение представитель МЧС еще раз обратился к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности: «Не будем забывать, что беспечность и пренебрежение правилами — это прямая угроза нашей жизни».

В разговоре с 1news.az эксперт по безопасности Орхан Мусаев заявил, что подавляющее большинство трагедий на пляжах связано с человеческим фактором, и большинство из них можно предотвратить.

«Морской отдых считается одним из самых привлекательных видов и мест досуга для людей. Однако эта красота может очень быстро и внезапно создать угрозу для жизни. Иногда во время отдыха на море люди забывают про его опасную сторону. К сожалению, купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра и плавание в запрещенных местах до сих пор воспринимаются многими как обыденное поведение», - сказал Мусаев.

По его мнению, граждане должны отдыхать исключительно на охраняемых и официально функционирующих пляжах: «Потому что в таких местах дежурят специальные спасательные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям, у которых есть возможность оперативно вмешаться в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации. На неконтролируемых же пляжах спасательная служба отсутствует, поэтому при возникновении чрезвычайных ситуаций спасти человеческую жизнь становится практически невозможно. Кроме того, на охраняемых пляжах четко определена глубина воды, а дно очищено от камней, обломков скал и других предметов, способных нанести травму».

Орхан Мусаев подчеркнул, что перед входом в море необходимо обязательно учитывать погодные условия, скорость ветра и высоту волн: «Даже профессиональные пловцы могут растеряться под воздействием метеорологических факторов. Просветительская и пропагандистская работа должна быть более глубокой. То есть люди должны видеть не просто предупреждения вроде «идет волна» или «плавать запрещено», а понимать, как именно эти волны воздействуют на организм человека. Они должны четко осознавать, что происходит при попадании в отбойное течение и какие процессы протекают в организме во время утопления.

При нарушении правил на пляжах — например, при купании в запрещенных местах или входе в воду после употребления алкоголя — должны применяться как меры общественного порицания, так и административные штрафы, чтобы удержать людей от подобного поведения».

По словам эксперта, большинство случаев утопления происходят вовсе не так шумно, как принято считать, а за очень короткое время и абсолютно тихо: «Большинство трагедий на воде случается за считаные секунды, тихо и без какого-либо предупреждения. То есть люди не кричат, а просто уходят под воду. Причина ежегодного повторения подобных трагедий — беспечность и привычка думать "ничего со мной не случится", от которой нам необходимо избавиться».

Жительница Баку Лейла Гасанова, несколько лет назад столкнувшаяся с риском утонуть в море, рассказала 1news.az о пережитом случае. По ее словам, она умеет плавать и в свободное время очень любит заниматься плаванием. Несколько лет назад она отправилась в гости к родственнику, проживающему недалеко от моря, и они решили отдохнуть на побережье. Родственники остались на берегу, а в воду вошла она одна.

«Погода была безветренной, да и плавала я хорошо, поэтому никакого страха не было. Заплыв достаточно далеко, я перешла из мелководья на глубину. Поплавав еще немного, ощутила усталость и решила возвращаться. Повернувшись, я увидела, что нахожусь очень далеко от берега, а ожидавшие меня там родственники с тревогой зовут меня. Тем не менее я сохраняла спокойствие и не спеша поплыла к берегу. Однако волны постоянно отталкивали меня назад, сводя на нет преодоленное расстояние».

Лейла Гасанова рассказала, что после долгой борьбы с волнами почувствовала полное истощение сил: «Я ощутила, как силы окончательно покидают меня, а руки ослабели настолько, что продолжать грести стало невозможно. Вот тогда мне действительно стало страшно, но я постаралась не терять хладнокровия. С огромным трудом мне все же удалось добраться до берега, однако я была предельно истощена и задыхалась от одышки».

По словам Лейлы Гасановой, несмотря на то что с тех пор прошли годы, после случившегося она больше ни разу не ходила к морю, чтобы поплавать: «Каждый раз, читая новости о трагедиях на воде, я вспоминаю тот день. Мне повезло: я умела плавать и вместо того, чтобы в панике барахтаться, сумела сохранить самообладание. Но всего этого может оказаться недостаточно для спасения жизни. Даже если вы безупречно владеете навыками плавания, купание в запрещенных и неконтролируемых местах — это игра в рулетку со смертью».

Лейла Гасанова признается, что чувствует тревогу, когда видит в море людей, не умеющих плавать, и призывает всех к большей ответственности: «Когда я вижу заходящих в море людей, которые абсолютно не умеют плавать, меня охватывает ужас. Хочу обратиться ко всем: будьте предельно осторожны, отправляясь на море, реку или озеро. Вода не прощает беспечности».

Ежегодно повторяющиеся печальные сводки в очередной раз доказывают: главная опасность кроется не в волнах, а в убеждении, что «со мной ничего не случится». Море, реки и озера не враги человеку, однако пренебрежение правилами и безответственность способны превратить даже самый прекрасный день отдыха в большую трагедию.