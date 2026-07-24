В Баку изъяли более 49 тыс напитков с поддельными сроками годности

В гараже-складе частного дома в посёлке Чёль-Шувелан Хазарского района Баку во время внеплановой проверки изъяли напитки с изменёнными сроками годности.

Об этом говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

По данным ведомства, всего было обнаружено 49 050 бутылок безалкогольных напитков объёмом 330 мл под торговыми марками Vintage Limonad (две разновидности — с сахаром и без сахара) и Vintage Cola (также с сахаром и без сахара).

Проверка показала, что у части продукции были изменены сроки годности, у другой части даты были стёрты, а оставшаяся продукция имела истёкший срок годности.

Кроме того, инспекторы обнаружили оборудование и инструменты, предположительно использовавшиеся для изменения сроков годности на упаковке. Они были изъяты в качестве вещественных доказательств. Продукция и обнаруженные средства были опечатаны для обеспечения их сохранности.

Ответственное лицо в своих объяснениях признало факт изменения сроков годности продукции. Также в ходе проверки выяснилось, что часть необходимых подтверждающих документов представлена не была.