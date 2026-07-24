В Шамкире произошёл пожар в жилом доме — ФОТО — ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Зейем Джырдахан Шамкирского района.

Как сообщили АПА в министерстве, на место происшествия были направлены силы Шамкирской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар в двухэтажном частном жилом доме общей площадью 500 кв. метров был быстро потушен, удалось избежать его распространения.

В результате пожара в четырёхкомнатном доме сгорели воспламеняющиеся конструкции одной из комнат на первом этаже на площади 70 кв. метров, потолок одной из комнат на втором этаже на площади 20 кв. метров, воспламеняющиеся конструкции пристроенного к дому навеса общей площадью 400 кв. метров, а также воспламеняющиеся конструкции вспомогательной постройки во дворе дома общей площадью 100 кв. метров.

Пострадавших нет. Остальная часть дома была защищена от огня.