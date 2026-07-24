Карл III снял обувь в мечети Кембриджа, проявив уважение к мусульманским традициям

Король Великобритании Карл III посетил Центральную мечеть Кембриджа, где перед входом в молитвенный зал снял обувь в знак уважения к мусульманским традициям и правилам посещения места поклонения.

Во время визита 20 июля монарх ознакомился с архитектурой мечети, которую называют одной из первых экологичных мечетей Европы, а также встретился с представителями мусульманской общины и участниками межконфессионального диалога.

Карл III также отметил особенности экологичного дизайна здания и осмотрел пространство мечети. Визит стал частью программы короля по поддержке межрелигиозного взаимодействия и общественных инициатив.