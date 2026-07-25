В Стамбуле в ДТП с автобусом пострадали 30 человек - ВИДЕО

По меньшей мере 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Стамбуле, двое из них получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Авария произошла утром в районе Эюпсултан в европейской части турецкого мегаполиса. По предварительной версии полиции, водитель автобуса потерял управление на скользкой дороге, врезался в находившийся впереди автомобиль, а затем в столб с дорожным указателем. Все пострадавшие являются местными гражданами, среди них есть дети, сообщили журналистам в администрации муниципалитета.

Еще одно серьезное ДТП произошло в ночь на 25 июля в провинции Кырыккале в европейской части Турции, передает агентство IHA. Там водитель также не справился с управлением в непогоду, автобус вылетел с трассы Кырыккале - Чорум и перевернулся. Травмы получили 40 человек, иностранцев среди них нет, сообщили местные власти.