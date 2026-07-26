В Баку и на Абшероне спадет жара: температура воздуха снизится на 3-4 градуса

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха в течение следующей недели снизится на 3-4 градуса. Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, максимальная температура воздуха в столице и на полуострове составит 32-35 градусов тепла.

По информации синоптиков, на следующей неделе в регионе ожидается преобладание северного ветра.

Ранее служба гидрометеорологии выпустила желтое и оранжевое предупреждение из-за ветреной погоды. По прогнозам, в ближайшие два дня скорость ветра в ряде регионов превысит 28 м/с.