В Турции произошло массовое ДТП с участием кортежа: пострадали 9 человек

В районе Доганшехир турецкой провинции Малатья произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали девять человек.

Как сообщает Haber Global, все автомобили, попавшие в аварию, двигались в составе кортежа.

На место происшествия были немедленно стянуты сотрудники экстренных служб. Все девять пострадавших были оперативно госпитализированы.

По факту ДТП начато расследование, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Источник: Report