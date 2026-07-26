В Турции произошло массовое ДТП с участием кортежа: пострадали 9 человек
В районе Доганшехир турецкой провинции Малатья произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали девять человек.
Как сообщает Haber Global, все автомобили, попавшие в аварию, двигались в составе кортежа.
На место происшествия были немедленно стянуты сотрудники экстренных служб. Все девять пострадавших были оперативно госпитализированы.
По факту ДТП начато расследование, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
Источник: Report
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