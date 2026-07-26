Лула да Силва: тарифы США — стратегическая ошибка Вашингтона

Введение Белым домом новых тарифов на бразильскую продукцию стало стратегической ошибкой США. Об этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в статье для газеты The Washington Post.

По словам бразильского лидера, новые пошлины несправедливы и наносят ущерб экономике США и партнерству двух стран. Лула да Силва подчеркнул, что в первом полугодии 2026 года двусторонняя торговля сократилась на 12,8%. Экспорт Бразилии в США упал до самого низкого уровня с 1997 года. Президент отметил, что бразильские компании начнут заменять американских поставщиков партнерами из других стран.

В середине июля администрация США ввела 25-процентные пошлины на большую часть товаров, импортируемых из Бразилии.