Сильный ветер в Баку повалил деревья и сломал более двадцати ветвей

Из-за сильного ветра, который наблюдается в Баку со вчерашнего дня, в различных районах города упали семь деревьев, еще у двадцати двух были сломаны крупные ветви.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, в Хозяйственном объединении озеленения города Баку отмечают, что специалисты оперативно устранили последствия непогоды. Бригады предприятия распилили упавшие деревья, убрали поврежденные ветви и привели в порядок пострадавшие участки.

В объединении отметили, что работы по ликвидации последствий сильного ветра были проведены в кратчайшие сроки для обеспечения безопасности жителей и восстановления нормального состояния городских территорий.