В Гейчае во дворе многоэтажки взорвался трансформатор

В Гейчайском районе взорвался трансформатор, произошёл пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, во дворе девятиэтажного жилого дома на улице Наримана Нариманова в городе Гейчай произошёл внезапный взрыв в электрораспределителе.

В результате инцидента произошло возгорание электрооборудования.

На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих служб, распространение огня на большую площадь удалось предотвратить. Причина происшествия и размер причинённого ущерба устанавливаются.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.