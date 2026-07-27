ДТП на трассе Алят - Астара: три человека получили травмы - ВИДЕО

На автодороге Алят - Астара произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на участке автомагистрали, проходящем по территории Билясуварского района.

В ходе ДТП столкнулись легковые автомобили марок Hyundai Sonata и Hyundai Elantra. В результате аварии три человека - житель Бейлаганского района Керимов Махар Гурбан оглу (1997 г. р.), а также жители Бинагадинского района Мустафаев Балаш Яшар оглу (1999 г. р.) и Мустафалы Эльшан Натиг оглу (1999 г. р.) - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.