В Баку из-за сильного ветра пострадали два человека

В связи с ветреной погодой в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило два вызова по городу Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB (Управление по району медицинскими территориальными подразделениями).

Сообщается, что по указанным адресам были направлены бригады скорой медицинской помощи.

Около 07:55 поступил вызов из Сабаильского района (улица Хагани). Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую женщину в Клинический медицинский центр.

Около 10:25 поступил ещё один вызов из Низаминского района (территория «Деревни атлетов»). Пострадавший мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

В ответ на запрос в Министерстве здравоохранения сообщили, что доставленный в институт мужчина пострадал в результате падения дерева из-за сильного ветра. По результатам обследования пациенту был поставлен диагноз: «внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза правой лучевой кости». Врачи оказали необходимую медицинскую помощь, зафиксировав перелом гипсовой лонгетой. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Ему даны соответствующие рекомендации по лечению и медицинскому наблюдению в домашних условиях.

Министерство рекомендует гражданам в ветреную погоду не стоять вблизи высоких деревьев, старых построек и других потенциально опасных конструкций, а также без необходимости не находиться долго на открытом воздухе.

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