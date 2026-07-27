Новый премьер Великобритании обратился к России

Великобритания продолжит поддерживать Украину и не отступит до достижения «прочного и справедливого мира», заявил премьер-министр страны Энди Бернэм перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Sky News.

Бернэм подчеркнул, что Москве «не следует сомневаться» в решимости Лондона. По его словам, Великобритания остается на стороне Украины, и британская поддержка Киева носит непоколебимый характер.

Встреча Бернэма и Зеленского должна пройти на британской военно-морской базе. Для украинского президента она станет первым визитом к новому главе британского правительства после его вступления в должность.

В январе 2025 года Украина и Великобритания подписали договор о столетнем партнерстве. Документ охватывает военное и экономическое сотрудничество, а также вопросы энергетики, технологий и информационной безопасности.

В июне лидеры Великобритании, Франции и Германии после переговоров с Зеленским объявили о планах нарастить военную поддержку Киева, включая производство перехватчиков и развитие противоракетных и дальнобойных возможностей. Москва осуждает поставки западного оружия Украине.

Источник: РБК