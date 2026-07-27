«История игрушек 5» собрала более 1 млрд долларов и стала самым кассовым фильмом 2026 года - ВИДЕО

Мультфильм студии Pixar «История игрушек 5» преодолел отметку в 1 млрд долларов (около 1,737 млрд манатов) в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2026 года.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Variety. Как отмечает издание, картина заработала 448 млн долларов (около 761,6 млн манатов) в США и Канаде и 573 млн долларов (около 974,1 млн манатов) в остальном мире, что в сумме составило 1,022 млрд (около 1,737 млрд манатов).

Таким образом, лента обошла двух предыдущих лидеров кассовых сборов этого года - «Супер Марио: Галактическое кино» и байопик «Майкл», каждый из которых собрал по 1,001 млрд долларов (около 1,702 млрд манатов).

«История игрушек 5» вышла в прокат 19 июня и достигла миллиардной отметки на шестой неделе показа. Это уже третья часть франшизы, преодолевшая порог в 1 млрд долларов. Ранее это удавалось «Истории игрушек 3» (2010) и «Истории игрушек 4» (2019, 1,07 млрд долларов/ 1,819 млрд манатов). По прогнозам, мультфильм в ближайшее время обгонит четвёртую часть и станет самым кассовым в истории всей франшизы.

Отмечается также, что удержать лидерство в 2026 году «Истории игрушек 5» будет непросто: боевик «Одиссея» уже собрал 639,6 млн долларов (около 1,087 млрд манатов) всего за два уик-энда, а 31 июля в прокат выходит «Человек-паук: Новый день», от которого ожидают рекордных кассовых сборов.

Сюжет: Вуди, Джесси и Базз Лайтер сталкиваются с новой угрозой - планшетом ЛилиПадом, который стал любимой игрушкой восьмилетней Бонни и занимает всё больше её времени.