Упавшее из-за сильного ветра дерево травмировало жителя Баку

В результате происшествия, вызванного сильным ветром, пострадал один человек.

Пострадавший, оказавшийся под упавшим из-за сильного ветра деревом, был госпитализирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минздрава.

По результатам обследования у пациента диагностировали внутрисуставной перелом дистального отдела лучевой кости правой руки. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь, после чего поврежденную конечность зафиксировали гипсовой лонгетой.

Поскольку состояние пациента было оценено как удовлетворительное, его отпустили домой на амбулаторное лечение - ему также дали необходимые рекомендации по лечению в домашних условиях и дальнейшему медицинскому наблюдению.

«В связи с ветреной погодой гражданам рекомендуется не находиться вблизи крупных деревьев, старых зданий и других конструкций, которые могут представлять опасность, а также без необходимости не оставаться длительное время на открытом воздухе» - отмечают в минздраве.

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