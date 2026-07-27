Нетаньяху намерен обсудить с Трампом «все вопросы повестки дня»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил перед вылетом в Вашингтон, что намерен обсудить в ходе запланированной встречи с американским лидером Дональдом Трампом "все вопросы повестки дня, прежде всего Иран".

"Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. Это моя восьмая встреча с ним с момента его избрания президентом США на второй срок. Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран", — сказал Нетаньяху у трапа самолета. Видеозапись выступления премьера распространила его канцелярия.

Источник: ТАСС