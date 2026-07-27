Азербайджан объявил незаконной деятельность иранских СМИ «Səhər» и «Mehr» на своей территории

Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) выступило с официальным заявлением в ответ на решение Министерства разведки Ирана внести азербайджанский государственный телеканал AzTV и ряд других зарубежных СМИ в список «вражеских медиаструктур».

В азербайджанском ведомстве выразили недоумение по поводу шагов Тегерана и угроз уголовного преследования в адрес сотрудничающих с AzTV лиц. В ответ Баку задействовал принцип взаимности, предусмотренный статьей 11.4 Закона АР «О медиа».

“Несомненно, Азербайджанская Республика, оставаясь верной защите профессиональной деятельности журналистов, также обеспечивает применение принципа взаимности. Так, согласно статье 11.4 Закона Азербайджанской Республики «О медиа», при введении другими государствами специальных ограничений на осуществление профессиональной деятельности журналистов, внесенных в Реестр медиа, аналогичные ограничения могут быть введены в Азербайджанской Республике в отношении журналистов государства, применившего эти ограничения.

С учетом требований соответствующей статьи и принципа взаимности, деятельность на территории Азербайджанской Республики субъектов медиа, действующих против национальных интересов Азербайджанской Республики, ведущих пропаганду против суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности и национальной безопасности нашей страны — телеканала «Səhər» (Сахар) и новостного агентства «Mehr» (Мехр), а также представителей этих субъектов, признается незаконной», говорится в заявлении.

Агентство призвало все азербайджанские СМИ и журналистов воздержаться от любого сотрудничества с указанными иранскими медиаструктурами, напомнив, что международное взаимодействие в сфере журналистики должно строиться строго на основе взаимного уважения.