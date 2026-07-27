В Париже мужчина с ножом набросился на прохожих - ранены три женщины - ВИДЕО

В столице Франции Париже молодой мужчина с психическим расстройством напал с ножами на трех женщин, одна из пострадавших в критическом состоянии.

Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

"В понедельник утром около 11:30 в Париже на улице возле Порт-де-Клиши были ранены ножом три женщины, в том числе одна, предположительно беременная", - говорится в публикации.

По данным издания, одна из пострадавших была доставлена в больницу в критическом состоянии.

Газета отметила, что подозреваемый в нападении 31-летний мужчина, предположительно страдающий психическим расстройством, был арестован на месте происшествия после полицейской операции. Злоумышленник был вооружен двумя ножами.