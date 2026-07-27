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Бразилия ввела полный запрет на фуа-гра

First News Media16:45 - Сегодня
Бразилия ввела полный запрет на фуа-гра

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, запрещающий производство, продажу и импорт фуа-гра на территории страны.

Решение было принято поздно вечером в четверг после одобрения документа Национальным конгрессом и стало очередным шагом Бразилии в сфере усиления защиты животных.

Фуа-гра представляет собой деликатес, который традиционно изготавливается из печени уток или гусей, специально откармливаемых методом принудительного кормления. Именно эта технология производства уже многие годы остается предметом международных споров. Правозащитные и зоозащитные организации считают подобную практику жестоким обращением с животными, тогда как производители и сторонники продукта утверждают, что технология соответствует действующим ветеринарным требованиям.

Несмотря на то что собственное производство фуа-гра в Бразилии было незначительным, новый закон фактически закрывает внутренний рынок и для импортной продукции, прежде всего поставляемой из Франции, где фуа-гра считается частью национального гастрономического наследия и традиционной кухни.

Вопрос производства этого деликатеса уже давно вызывает разногласия на международном уровне. На сегодняшний день производство фуа-гра запрещено примерно в двадцати странах мира. Ряд государств также ввел ограничения на его ввоз. В частности, Индия и Китай ранее запретили импорт данного продукта, ссылаясь на вопросы благополучия животных.

Принятие закона в Бразилии вызвало негативную реакцию со стороны французских производителей, Межпрофессиональная ассоциация производителей фуа-гра Франции (CIFOG) заявила, что введенные ограничения могут противоречить положениям торгового соглашения между Европейским союзом и объединением МЕРКОСУР, участником которого является Бразилия. Представители отрасли считают, что запрет способен создать дополнительные барьеры для двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией.

При этом вопрос соответствия технологии производства международным стандартам защиты животных остается предметом дискуссий. В опубликованном в 2022 году отчете Европейского союза говорилось, что действующие методы производства фуа-гра соответствуют установленным требованиям в области благополучия животных. Однако представители природоохранных организаций не согласны с такой оценкой.

Менеджер кампании по защите продовольственных систем международной организации World Animal Protection Марина Лакорте заявила, что понятие надлежащего обращения с животными в данном случае остается спорным. По ее словам, с точки зрения организаций, занимающихся защитой животных, практика принудительного кормления несовместима с принципами гуманного обращения независимо от действующих нормативных оценок.

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