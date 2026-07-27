Арагчи заявил Лаврову о праве Ирана ответить Украине

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонной беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран сохраняет за собой право ответить Киеву на удар по иранскому торговому судну в Каспийском море.

Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.

"Вчера состоялся телефонный разговор между Арагчи и Лавровым, который в большей степени был посвящен этой теме. Глава нашего МИД подчеркнул, что Иран сохраняет неотъемлемое право на ответ", - сказал дипломат.

26 июля МИД РФ сообщил, что Лавров и Арагчи в ходе разговора обсудили ситуацию вокруг атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил соболезнования в связи с гибелью иранского моряка, а его иранский коллега "подчеркнул необходимость пресечения авантюр киевского режима".

25 июля МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа.

Источник: ТАСС