ФСБ России: основателю Telegram предъявлено обвинение, он объявлен в розыск

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ России.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для диверсий против России.

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», – говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости