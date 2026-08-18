Рейтинг жалоб Центробанка за июль: Unibank всё-таки дошёл до первого места, Yelo Bank и Rabitabank следуют за ним

Июльская таблица Центрального банка оказалась самой «холодной» за весь 2026 год: средний индекс жалоб по системе опустился до 1,06 против 1,26 месяцем ранее и 1,66 в феврале. Категория «высокого индекса» — красная зона — второй месяц подряд пуста, жёлтая сузилась с девяти позиций до семи. Но у остывшего рынка появился новый первый номер, и попал он туда, не ухудшив собственный показатель.

Рынок остыл, но не выровнялся

В июльский список Центральный банк включил семнадцать банков — столько же, сколько и месяцем ранее. Разброс между верхней и нижней строкой сжался с 2,06 до 1,66 пункта, максимальное значение опустилось с 2,27 до 1,95, а совокупный уровень напряжённости — средний индекс по таблице — стал минимальным с начала года. Для серии, которая в феврале открывалась значением 3,36, а в январе — 6,89, это заметное изменение фона.

Однако снижение среднего не означает, что сектор стал однороднее. Верхняя часть таблицы перетасовалась почти полностью: из первой пятёрки июня в первой пятёрке июля остались только два банка. Шесть позиций поменялись местами на пять и более строк, а два банка — Turanbank и AFB Bank — переместились на одиннадцать и четырнадцать строк соответственно, причём в противоположных направлениях. Это картина не стабилизации, а высокой подвижности при снизившемся общем уровне.

Именно поэтому месячный срез сам по себе мало что объясняет. Индекс жалоб рассчитывается как отношение доли банка в общем числе обращений к его доле в клиентской базе, и при небольшом абсолютном количестве жалоб даже несколько обращений способны сдвинуть показатель в разы. Смысл появляется только в длинных рядах — и именно они в июле дают самый интересный результат.

Unibank: семь месяцев наверху таблицы

Антирейтинг июля возглавил Unibank с показателем 1,95. Формально это рост — в июне у банка было 1,85. Фактически прибавка в 0,10 пункта находится в пределах обычного месячного колебания и сама по себе ничего не объясняет. Unibank стал первым не потому, что ухудшился, а потому, что все, кто стоял выше, разошлись: AFB Bank обвалился на четырнадцать строк, Accessbank — на семь, Bank of Baku — на три, Expressbank ушёл в нижнюю половину таблицы. Unibank остался на месте — и этого оказалось достаточно.

Это и есть главный вывод месяца. С января банк ни разу не покидал первую пятёрку: пятое место в январе, пятое в феврале, пятое в марте, второе в апреле, второе в мае, пятое в июне и первое в июле. Семь месяцев подряд, без единого исключения. За это же время в верхней части таблицы успели побывать шесть разных антилидеров — Bank Avrasiya, Bank BTB, Expressbank, Yapı Kredi, снова Expressbank и AFB Bank. Все они приходили и уходили. Unibank не уходил ни разу.

Диапазон его значений за семь месяцев — от 1,64 до 2,34 — тоже показателен: у банка не было ни одного провального месяца, но не было и ни одного по-настоящему чистого. Это принципиально другая история, чем разовый всплеск. Разовый всплеск объясняется конкретным событием — сбоем системы, спорной комиссией, неудачным продуктовым решением. Устойчивое присутствие в верхней части таблицы на протяжении полугода такими объяснениями не покрывается.

Здесь работает та же двухсценарная модель, к которой мы возвращаемся из выпуска в выпуск. Клиент обращается в Центральный банк в двух случаях. Первый: внутренний контур работы с претензиями настроен слабо, обращение внутри банка не получает ответа в разумный срок, и человек идёт к регулятору не из-за сути проблемы, а из-за того, что его не услышали. Второй: проблема носит системный характер и в принципе не может быть решена на уровне колл-центра или отделения, потому что упирается в продуктовые условия, тарифы или процедуры. Первый сценарий даёт всплески, второй — плато. У Unibank семь месяцев плато.

Yelo Bank: снижение, которое ничего не меняет

Вторую строку занял Yelo Bank с индексом 1,77. Формально это улучшение — минус 0,29 пункта к июню. Но улучшение это происходит внутри устойчиво высокого коридора и не выводит банк даже из тройки.

Годовая траектория Yelo Bank выглядит так: 0,93 в январе, 1,68 в феврале, 1,80 в марте, 1,49 в апреле, 1,96 в мае, 2,06 в июне и 1,77 в июле. Банк начал год в нижней половине таблицы — двенадцатое место — и с февраля уже не опускался ниже седьмой строки, а последние пять месяцев провёл в первой пятёрке. Показатель вырос почти вдвое от январского уровня и с тех пор колеблется около двойки.

Мы уже называли Yelo Bank «тихим хроником» — банком, который не даёт громких скачков и потому редко становится темой заголовков, но и не возвращается к чистым значениям. Июль эту характеристику подтверждает с одной поправкой: тихим положение банка назвать уже трудно. Снижение на 0,29 пункта при значении 1,77 — это движение внутри плохой нормы, а не выход из неё.

Rabitabank: хроник, которого не замечают

Третья строка — Rabitabank с показателем 1,62. Это его максимум за 2026 год и лучший результат по позиции с начала серии, если считать «лучшим» продвижение вверх по антирейтингу.

Rabitabank — редкий случай банка, чьи значения почти не двигаются. За семь месяцев его индекс не выходил за пределы коридора 1,24–1,62: 1,32 в январе, 1,47 в феврале, 1,24 в марте, 1,46 в апреле, 1,39 в мае, 1,24 в июне, 1,62 в июле. Ни одного месяца ниже 1,24 и ни одного выше 1,62. Банк ни разу не возглавлял таблицу, ни разу не давал повода для отдельного разбора — и ни разу не опускался в зелёную зону.

Такая стабильность обманчива. Отсутствие всплесков обычно читается как признак управляемости, но здесь управляемым оказывается уровень, который весь год держится выше среднего по системе. В июле, когда средний индекс опустился до 1,06, Rabitabank поднялся до 1,62 — то есть разошёлся с рынком в противоположную сторону. Для банка, который семь месяцев подряд остаётся выше среднего, это уже не фоновая величина, а характеристика.

Turanbank: пауза, которую приняли за исправление

Четвёртое место занял Turanbank с индексом 1,54 против 0,40 в июне — рост почти в четыре раза и подъём на одиннадцать строк, самое резкое движение вверх во всей июльской таблице.

Этот результат требует более длинного контекста, чем один месяц. Весной мы подробно разбирали траекторию Turanbank: банк, возглавлявший антирейтинг в мае 2025 года, к весне 2026-го опустился в самый низ таблицы — шестнадцатое место в апреле с показателем 0,32, пятнадцатое в мае с 0,36, пятнадцатое в июне с 0,40. Три месяца подряд банк держался в узком диапазоне вблизи нижней границы, и это выглядело как результат работы над качеством обслуживания.

Тогда мы отмечали, что три чистых месяца — ещё не система, и что подтверждением устойчивости может служить только более длинный ряд. Июль показал, чем на деле была весенняя серия. Показатель 1,54 возвращает Turanbank в верхнюю часть таблицы — на уровень, сопоставимый с январским значением 2,03, когда банк занимал четвёртое место. Между январём и июлем банк успел провести три месяца в подвале и вернуться обратно, не изменив, по сути, своего положения в системе.

Это существенное уточнение к весенней картине. Улучшение, продержавшееся три месяца и исчезнувшее на четвёртый, корректнее описывать как паузу, а не как исправление. Структурное изменение качества обслуживания так не выглядит: оно накапливается и удерживается, а не откатывается одним месяцем к прежним значениям.

Волатильная группа: почему резкое улучшение — ещё не качество

Самое крупное движение июля — падение AFB Bank с первого места на пятнадцатое: с 2,27 до 0,47, минус 1,80 пункта. Соблазн назвать это прорывом велик, но годовой ряд банка не позволяет этого сделать. AFB Bank прошёл через 3,83 в январе, 2,95 в феврале, 1,45 в марте, отсутствие в апрельской таблице, 1,59 в мае, 2,27 в июне и 0,47 в июле. Амплитуда — более чем восьмикратная, направление меняется практически каждый месяц.

Мы писали в майском выпуске, что улучшения AFB Bank выглядят не как результат системной работы, и рекомендовали относиться к ним осторожно. Июнь эту осторожность оправдал — банк вернулся на первое место. Теперь маятник качнулся в обратную сторону, и оснований доверять июльскому значению больше, чем июньскому, нет.

В ту же группу попадают ещё два банка. Accessbank, два месяца подряд стоявший на 1,99 и занимавший третью строку, в июле опустился до 0,89 и десятого места — минус 1,10 пункта.

Azər-Türk Bank проделал обратный путь: 0,39 в июне, 1,18 в июле, рост в три раза и подъём на восемь строк; за год его значения колебались от 0,39 до 2,78. Bank VTB Azərbaycan снизился с 1,32 до 0,34, показав лучший результат за год, но в апреле у него было 1,10, а в мае — 0,20.

Общий вывод по этой группе один: единичное месячное значение у таких банков не несёт информации о качестве обслуживания. Оценивать их имеет смысл только по средним за несколько месяцев и по амплитуде — и по обоим критериям положение AFB Bank и Azər-Türk Bank остаётся неустойчивым.

Медленные тренды середины таблицы

Между волатильной группой и хрониками располагается несколько банков, чьи изменения происходят медленно и потому редко попадают в поле зрения.

Bank Respublika поднялся с двенадцатого места на шестое, с 1,04 до 1,35. Его годовая линия — 0,61, 0,88, 0,93, 1,11, 1,48, 1,04, 1,35 — представляет собой плавный дрейф вверх более чем вдвое от январского уровня. Мы обращали внимание на этот тренд в майском выпуске; июль показывает, что он не прервался. При этом ни одного резкого движения у банка не было — именно постепенность делает такую динамику малозаметной.

Bank of Baku, напротив, ослабил давление: 1,23 против 1,92 в июне, седьмое место вместо четвёртого. Для банка, который с апреля по июнь держался в диапазоне 1,63–1,92, это первое существенное снижение за квартал, хотя выйти в зелёную зону ему пока не удалось.

Yapı Kredi Bank Azərbaycan третий месяц подряд снижается — 1,92 в апреле, когда банк возглавлял таблицу, затем 1,75, 1,51 и 1,40 в июле. Движение небольшое, но однонаправленное, и по устойчивости направления это лучший результат в верхней половине списка.

Нижняя половина: где динамика действительно положительная

Самое убедительное улучшение июля показал Expressbank. В майской таблице банк возглавлял антирейтинг с показателем 2,65 — и мы писали об этом прямо, отмечая, что значение было ниже исторических максимумов сектора, но всё же выводило банк на первое место. За два месяца Expressbank прошёл путь 2,65 — 1,51 — 0,71, снизив индекс почти на три четверти и впервые за год выйдя за пределы первой десятки: тринадцатая строка из семнадцати. Ни один другой банк в июльской таблице не показал сопоставимой двухмесячной динамики. Это тот случай, когда снижение выглядит не колебанием, а результатом: оно происходит второй месяц подряд, крупными шагами и в одном направлении.

ABB с показателем 0,95 занял девятую строку. Само по себе место в середине таблицы говорит немного, но годовой ряд банка заслуживает отдельного внимания: 0,96, 0,84, 0,95, 0,93, 0,74, 1,06, 0,95. Семь месяцев в коридоре 0,74–1,06 — это минимальная амплитуда во всей выборке. У ABB не было ни одного всплеска за год и ни одного месяца в верхней трети таблицы. Для банка с крупнейшей клиентской базой страны такая ровность значит больше, чем разовые рекорды: чем шире охват, тем труднее удерживать показатель без скачков, поскольку любое изменение в процедурах или тарифах затрагивает больше клиентов одновременно. ABB держит уровень без рекордов — и делает это уже семь месяцев.

Схожая логика применима к Kapital Bank: 0,86 в июле, а за год — коридор 0,75–0,89. Это второй по стабильности ряд в таблице, также при очень крупной клиентской базе.

Отдельного упоминания заслуживает PAŞA Bank, замыкающий июльский список с показателем 0,29. Его годовой ряд — 0,26, 0,46, 0,65, 0,52, 0,43, 0,21, 0,29 — не имеет аналогов в секторе: ни одного месяца выше 0,65 и семь месяцев подряд на минимальном или близком к минимальному уровне. В июне банк показал абсолютный минимум года по всей системе — 0,21. По совокупности 2026 года PAŞA Bank остаётся эталоном таблицы, и это единственная оценка в нашей серии, которая не требует оговорок: она следует из любой месячной выкладки регулятора, а не из интерпретации.

Кто не попал в таблицу

Регулятор напоминает, что банки, отсутствующие в списке, не получили ни одной жалобы в течение месяца. В июле в таблицу не вошли Bank Avrasiya, Azərbaycan Sənaye Bankı и Ziraat Bank Azərbaycan.

Случай Bank Avrasiya стоит отметить особо. В январе банк возглавлял антирейтинг с показателем 6,89 — рекордным для всей серии. С февраля он не появлялся в таблице ни разу: шесть месяцев подряд без зарегистрированных обращений. Azərbaycan Sənaye Bankı в последний раз фигурировал в майском списке с показателем 1,42, Ziraat Bank Azərbaycan — в апрельском с 0,31. Bank BTB покинул банковский сектор в феврале (теперь он функционирует как НБКО), находясь в статусе антилидера.

Индекс жалоб ЦБА: динамика за четыре месяца (апрель — июль 2026)

№ Банк Июль Июнь Май Апрель 1 Unibank 1,95 1,85 2,01 1,88 2 Yelo Bank 1,77 2,06 1,96 1,49 3 Rabitabank 1,62 1,24 1,39 1,46 4 Turanbank 1,54 0,40 0,36 0,32 5 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1,40 1,51 1,75 1,92 6 Bank Respublika 1,35 1,04 1,48 1,11 7 Bank of Baku 1,23 1,92 1,72 1,63 8 Azər-Türk Bank 1,18 0,39 1,04 1,07 9 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 0,95 1,06 0,74 0,93 10 Accessbank 0,89 1,99 1,99 0,87 11 Kapital Bank 0,86 0,75 0,89 0,85 12 Premium Bank 0,76 0,83 — 0,65 13 Expressbank 0,71 1,51 2,65 1,82 14 Xalq Bank 0,68 1,06 0,31 0,93 15 AFB Bank 0,47 2,27 1,59 — 16 Bank VTB Azərbaycan 0,34 1,32 0,20 1,10 17 PAŞA Bank 0,29 0,21 0,43 0,52 Средний индекс по таблице 1,06 1,26 1,29 1,11

Методология. Индекс жалоб рассчитывается Центральным банком как отношение доли банка в общем числе поступивших жалоб к его доле в клиентской базе сектора. Под клиентами понимаются держатели счетов с остатком от 100 манатов, совершившие хотя бы одну операцию за последние три месяца. Повторные обращения, а также заявления о кредитных льготах, запросы на получение кредита и вопросы вне компетенции регулятора из расчёта исключаются.

Значение выше единицы означает, что доля банка в жалобах превышает его долю на рынке; значение ниже единицы — обратное. Регулятор отдельно подчёркивает, что показатель не свидетельствует об угрозе финансовой устойчивости или непрерывности деятельности банка и может меняться от месяца к месяцу в зависимости от числа обращений и размера клиентской базы.

Источник данных: Центральный банк Азербайджана, «Bank müştərilərinin bank xidmətlərindən istifadəsi üzrə şikayət indeksi», июль 2026 года. Расчёты средних значений — First News Intelligence Unit.

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Mərkəzi Bankın iyul ayı üzrə şikayət reytinqi: Unibank nəhayət birinci yerə çıxdı, Yelo Bank və Rabitəbank onun ardınca gəlir

Central Bank complaint ranking for July: Unibank finally reaches first place, with Yelo Bank and Rabitabank close behind