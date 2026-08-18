 Виктор Ющенко посетил Аллею шехидов и почтил память национального героя Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
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Виктор Ющенко посетил Аллею шехидов и почтил память национального героя Азербайджана - ФОТО

First News Media16:55 - Сегодня
Виктор Ющенко посетил Аллею шехидов и почтил память национального героя Азербайджана - ФОТО

Экс-президент Украины Виктор Ющенко в рамках визита в Баку, наряду со встречами с высшим руководством страны, также посетил ряд культурных и исторических локаций азербайджанской столицы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на заявление посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева в соцсетях, Ющенко почтил память украинского летчика, Национального героя Азербайджана Виктора Серёгина, погибшего в 1992 году во время Первой Карабахской войны.

Бывший президент Украины также посетил Аллею шехидов.

Кроме того, Ющенко побывал на судне-музее "Сураханы", где ознакомился с украинским аудио- и видеонаследием, созданным в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской.

Ющенко также принял участие в открытии фотовыставки "Война через объектив" в Украинском центре в Баку. Экспозиция подготовлена совместно с Союзом фотографов Азербайджана.

Дипломат отметил, что в 2022 году азербайджанские фотографы Фамиль Махмудбейли и Азиз Керимов посетили Украину, где запечатлели последствия российских ударов и жизнь украинцев во время войны.

Гусев также напомнил, что в рамках визита состоялась встреча Виктора Ющенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и мире, пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном, а также торгово-экономические и гуманитарные инициативы", - написал посол, добавив, что визит Ющенко в Баку уже завершился.

При этом Гусев подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку и помощь со стороны руководства и народа Азербайджана и заинтересована в дальнейшем укреплении дружбы и партнерства между двумя государствами.

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