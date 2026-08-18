Попытки определенных кругов в Москве смириться с суверенной, самостоятельной и принципиальной внешней политикой Азербайджана давным-давно переросли из стадии политической досады в фазу клинической истерики.

Неспособность влиять на Баку привычным языком ультиматумов и геополитического шантажа приводит к тому, что из темных коридоров Старой площади периодически выпускают рупоров пропаганды. И вот вся эта информационная вакханалия получила вполне официальный юридический статус: Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск троих граждан Российской Федерации - Алексея Чадаева, Ивана Князева и Семёна Уралова.

Суд в Баку заочно арестовал эту троицу, а правоохранительные органы страны направили соответствующие материалы для их поимки. Однако важно понимать: речь идет не просто о банальных блогерах или «экспертах по вызову». Речь идет об институциональной деградации российской аналитической мысли, скатившейся до прямой поддержки терроризма и шовинистических призывов к уничтожению независимого государства.

Эфирная безнаказанность: от бреда о «правопреемстве» до «адресных ликвидаций»

В чем же именно провинились эти диванные «стратеги»? Ответ дадут материалы уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой Азербайджана, а также сам характер их эфирных откровений.

За ширмой рассуждений о «геополитике» в их стримах скрывался банальный экстремизм, тщательно упакованный в формат подкастов. Первым сигналом стал выпуск программы «Чистота понимания» от 14 июля 2026 года на YouTube-канале Семёна Уралова. В компании советника министра транспорта РФ Алексея Чадаева и ведущего телеканала «Москва 24» Ивана Князева автор эфира с легкостью лишил Азербайджан права на самостоятельность. На полном серьезе эксперты транслировали диковатый имперский тезис о том, что статус независимых государств для Москвы якобы «ничего не значит», поскольку РФ считает себя «правопреемницей СССР» и вправе судить всех по своим законам. Эдакий юридический нигилизм высшей пробы: нарисовать в воображении несуществующую империю и на этом основании отрицать границы соседних стран.

Во время эфира «эксперты» переходят к критике выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме. Любые заявления азербайджанского лидера - будь то поддержка суверенитета Украины, акцент на восстановлении территориальной целостности или темы деоккупации территорий - трактуются спикерами исключительно в негативном ключе и подаются как выпад против интересов Москвы.

Постепенно эта критическая риторика смещается на обсуждение ближайшего окружения азербайджанского руководства: участники начинают анализировать происхождение и этнические корни ключевых представителей элиты страны, используя предвзятые формулировки, делящие руководство по национальному признаку и пытающиеся подорвать их связь с государством.

Параллельно с этим дискуссия затрагивает азербайджанскую диаспору в РФ, в отношении которой спикеры предлагают разделять граждан стран-участниц евразийских интеграционных проектов и жителей других государств. Продвигая тезис о «двойной лояльности» проживающих в России азербайджанцев и называя позицию официального Баку недружественной, они призывают заставить региональные объединения публично осудить курс властей Азербайджана, что фактически означает попытку использовать диаспоральные структуры как инструмент политического давления.

На этом фоне эти горе-эксперты начинают приписывать Баку ведение «когнитивной войны» против российского общества, а тему Карабаха подают через призму резких политических оценок, позиционируя сам Азербайджан как «долгосрочную угрозу безопасности России». Разговор выходит далеко за рамки дипломатического поля, переходя к радикальным предложениям по изменению политического устройства страны, пересмотру ее границ, смещению власти и даже проведению военных операций, ставя под сомнение государственность и независимый статус Азербайджана.

Затрагивая «лезгинский фактор» участники эфира фактически переходят к обсуждению потенциального пересмотра границ и дестабилизации страны. Особую опасность представляет то, что критическая риторика переросла в прямые призывы к экстремизму и нарушению международного права. В эфире спикеры окончательно перешли допустимые границы, сменив шовинистические выпады на открытые призывы к терроризму и силовой агрессии против Азербайджана.

Участники программы открыто заговорили о переходе от слов к делу, призывая к ударам по ключевой инфраструктуре и что наиболее критично, к проведению «адресных ликвидаций» и физическому уничтожению представителей руководства страны, определяющих её независимый курс.

При этом продвижение тезисов о якобы имеющемся у РФ «праве» судить руководство суверенного государства по собственным законам окончательно выводит подобные дискуссии из экспертно-аналитической плоскости в поле публичной поддержки силового давления и противоправных действий.

С точки зрения международного права и уголовного кодекса любой цивилизованной страны, подобные заявления - не просто «свобода слова», а тяжелейшее преступление. Чадаеву, Князеву и Уралову заочно предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах к терроризму, посягательстве на территориальную целостность и возбуждении национальной вражды.

Кто эти «герои»? Портрет кремлевских марионеток

Чтобы понять всю глубину падения, стоит присмотреться к фигурантам розыскного списка Баку.

Алексей Чадаев - человек, числящийся советником главы Минтранса РФ, уже много лет кочует из одного околокремлевского проекта в другой. Продав остатки репутации за мелкие прайсы, Чадаев возомнил себя главврачом геополитической психиатрии. Но вместо экспертной аналитики он выдает банальный пещерный шовинизм, сдобренный мечтами о воссоздании империи за счет крови соседей. Попытки должностного лица государственного органа РФ призывать к «уничтожению лиц» в третьей стране - это прямое доказательство того, насколько глубоко профнепригодность укоренилась в российских ведомствах.

Семён Уралов - так называемый «политический консультант», нашедший свое призвание в отработке темников против независимых государств постсоветского пространства. Человек с амбициями политтехнолога, но с уровнем аргументации примитивного провокатора, превратил свой медиа-канал в рассадник для разжигания ксенофобии и продвижения террористических методов.

Иван Князев - ведущий государственного телеканала «Москва 24». Пропагандист средней руки, чья главная задача - отрабатывать зарплату из бюджета столичных налогоплательщиков, кивая головой в такт экстремистским бредням своих гостей и поддакивая призывам к убийствам.

Эта троица представляет собой классический пример «слепых орудий», которых некоторые российские структуры используют для вброса самых грязных, шовинистических и противозаконных нарративов, когда официальным лицам говорить подобное напрямую пока еще зазорно.

Дипломатический демарш и реакция медиасообщества

В Азербайджане реакция на участившиеся в российском информационном поле оскорбительные и угрожающие высказывания в адрес государства, его народа и руководства последовала на медийном и на высшем дипломатическом уровне.

Совет прессы выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что подобные регулярные выпады нарушают профессиональные нормы, вредят дружественным связям и при жестком регулировании медиа в РФ фактически приравниваются к их одобрению на государственном уровне.

В связи с ситуацией в МИД Азербайджана был вызван посол России. Ему выразили решительный протест из-за серии провокаций в российских медиа, где обсуждались вмешательство во внутренние дела и призывы к насилию. Азербайджанская сторона потребовала от официальной Москвы незамедлительно пресечь агрессивную риторику в информационном пространстве.

При этом позиция Баку опирается на конкретные юридические обязательства, под которыми стоит подпись Кремля.

Пункт 11 Декларации о союзническом взаимодействии прямо обязывает Баку и Москву решительно пресекать на своей территории любую деятельность, направленную против суверенитета, независимости и территориальной целостности друг друга.

Когда в российском медиаполе открыто звучат призывы к силовой акции, пересмотру границ и «адресным ликвидациям» руководства Азербайджана, это перестает быть частным мнением или «свободой слова». Это прямое и систематическое нарушение основополагающего документа, под которым стоит подпись руководства РФ. Требуя незамедлительно пресечь эту агрессивную риторику, Баку призывает партнера неукоснительно соблюдать взятые на себя союзнические обязательства.

Имперский фантом и новая реальность Южного Кавказа

Заявления Чадаева, Уралова и Князева - это не случайный срыв. Это маркер глубокой обиды и беспомощности определенных башен Кремля, которые никак не могут переварить простой факт: Южный Кавказ больше не является задним двором Москвы.

В Баку также отдают себе отчет в том, что за этими информационными атаками стоят отдельные влиятельные группы в РФ, заинтересованные в подрыве двусторонних отношений, и рассчитывают, что в Москве своевременно примут меры для пресечения их деструктивной деятельности.

Заявление Совета прессы - это ясный сигнал: Азербайджан не намерен мириться с подобными провокациями и на данном этапе доносит свою позицию через медийное сообщество. При этом у Баку есть достаточно политических и дипломатических рычагов, чтобы дать более ощутимый ответ, если эта риторика не будет остановлена.

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева построил мощное, самодостаточное и независимое государство. Баку сам решает, с кем выстраивать стратегическое партнерство, как обеспечивать свою безопасность и какую внешнеполитическую линию проводить. Победа в 44-дневной Отечественной войне и полное восстановление суверенитета над всей территорией страны окончательно сломали прежнюю геополитическую матрицу, в которой Москва привыкла выступать единственным «модератором» и «арбитром».

Когда рушится привычная система контроля, у империй остаются лишь два инструмента: либо признать новую реальность и строить уважительные равноправные отношения, либо спускать с цепи агрессивных медиа-провокаторов, надеясь запугать Баку. Выбор, как видим, сделан в пользу второго.

Но в Москве плохо усвоили уроки истории. Азербайджан никогда не разговаривал и не будет разговаривать под давлением. Язык ультиматумов, угроз и эфирного терроризма в отношении Баку не работает - он лишь ускоряет окончательный демонтаж остатков российского влияния в регионе.

Объявление Чадаева, Князева и Уралова в международный розыск - это жесткий и четкий сигнал всему «пропагандистскому цеху» РФ: за каждое сказанное слово, за каждый призыв к терроризму и посягательство на суверенитет Азербайджана придется отвечать перед законом. Международные ордера - лишь первый шаг. Преступные элементы, призывающие к убийствам и разрушению государств, должны знать: юридическая петля имеет свойство затягиваться, независимо от того, в каких московских кабинетах они пытаются спрятаться.