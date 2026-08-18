Международная федерация дзюдо особо отметила исторический успех Ильхама Закиева

Международная федерация дзюдо (IJF) в статье об итогах чемпионата Европы по парадзюдо в немецком городе Хайдельберг уделила особое место историческому успеху азербайджанского парадзюдоиста Ильхама Закиева.

Об этом сообщили в Национальном паралимпийском комитете.

В статье отмечается, что одним из самых запоминающихся и примечательных моментов второго дня чемпионата стало то, что Ильхам Закиев вновь поднялся на высшую ступень пьедестала почета крупного международного турнира.

Легенда азербайджанского парадзюдо завоевала титул чемпиона Европы в категории J1 в весовой категории свыше 95 килограммов. Победив в финальном поединке Родриго Суареса Гарросу, представляющего Испанию, Ильхам Закиев оформил очередное континентальное чемпионство.

Международная федерация дзюдо также особо подчеркнула многолетнюю успешную карьеру Ильхама Закиева. Было отмечено, что Закиев впервые стал чемпионом Паралимпийских игр в Афинах в 2004 году и защитил свой титул четыре года спустя в Пекине. Впоследствии парадзюдоист завоевал три бронзовые медали на Паралимпийских играх в Лондоне, Токио и Париже, он является трехкратным чемпионом мира.

В статье доведено до внимания, что Ильхам Закиев уже более 20 лет ведет борьбу среди сильнейших парадзюдоистов мира. Особо подчеркнуто, что спустя 22 года после своего первого паралимпийского чемпионства он все еще борется, побеждает и становится чемпионом Европы.

Структура расценила победу Закиева как один из главных символических моментов чемпионата в Хайдельберге. В статье было отмечено, что на соревнованиях собрались несколько поколений парадзюдоистов: опытные спортсмены с более чем 20-летней карьерой, парадзюдоисты, уже ставшие сильнейшими чемпионами своей эпохи, и молодые спортсмены, стремящиеся стать главными соперниками в предстоящем паралимпийском цикле.

Отметим, что Ильхам Закиев, добившись очередного исторического успеха на чемпионате Европы по парадзюдо 2026 года, в 10-й раз завоевал титул лучшего парадзюдоиста континента.