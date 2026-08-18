Азербайджан подал в суд на CNN за распространение предвзятой информации

Азербайджан подал иск против телеканала CNN в федеральный суд США.

Как сообщает Report, причиной судебного иска стала публикация статьи, содержащей необоснованные и провокационные утверждения, направленные против Азербайджана.

В статье, опубликованной CNN 5 июня 2026 года, содержался ряд провокационных утверждений о том, что территория Азербайджана якобы использовалась Израилем для проведения военных и разведывательных операций против Ирана.

В статье утверждается, что израильский спецназ якобы действует на юге Азербайджана, на нескольких локациях вблизи иранской границы, проводит с этих точек разведывательные операции и операции с использованием беспилотных летательных аппаратов. Также утверждается, что Израиль якобы заблаговременно разместил в Азербайджане подслушивающие устройства и другое разведывательное оборудование и что это было направлено на подготовку к последующим операциям против Ирана.

Отметим, что еще до публикации материала CNN была осведомлена о позиции азербайджанской стороны. В ответ на запрос CNN азербайджанская сторона заранее официально опровергла эти утверждения и заявила, что использование территории Азербайджана каким-либо третьим государством в военных или разведывательных целях против Ирана не допускается.

Однако, несмотря на полученный ответ, позиция Азербайджана не была адекватно отражена в материале, тогда как основные утверждения были изложены со ссылкой на анонимные источники.

Несмотря на неоднократные заявления о недопустимости использования территории Азербайджана иностранными силами против соседних и третьих стран, преднамеренная публикация в CNN статьи, содержащей ложные утверждения, вызвала обоснованное недовольство Азербайджана.

После публикации материала азербайджанская сторона официально потребовала от CNN опровержения указанных утверждений и внесения исправлений в материал. Соответствующее заявление по этому вопросу также сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана.

6 июня, 23 июня и 2 июля азербайджанская сторона направила CNN повторные официальные письма с требованием опровергнуть содержащиеся в материале утверждения и внести соответствующие исправления.