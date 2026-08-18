Матчи чемпионата Европы по волейболу в Баку будут обслуживать судьи из 7 стран

Обнародованы имена арбитров, которые будут обслуживать матчи группы C чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который пройдет в Баку 21-28 августа.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации волейбола Азербайджана, Европейская конфедерация волейбола (CEV) назначила на матчи судей международной категории, представляющих 7 стран.

В судейскую бригаду вошли Горен Рой из Израиля, Владимир Цветкович из Сербии, Эрдал Акынджи из Турции, Хелена Перссон из Швеции, Микеле Брунелли из Италии, Бартломей Адамчик из Польши и Доминик Бегайло из Великобритании.

Горен Рой в качестве главного судьи будет оценивать работу рефери. Владимир Цветкович выполнит функции челлендж-судьи.

Согласно правилам CEV, арбитры из страны-хозяйки чемпионата не получают назначений на матчи турнира. По этой причине азербайджанские арбитры не будут обслуживать встречи группы C, которые пройдут в Баку.

Отметим, что на всех матчах группы C будет применяться система Челлендж. По этой причине боковых судей на матчах не будет. На чемпионатах Европы боковые судьи в последний раз работали в 2019 году.