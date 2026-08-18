Число жертв стрельбы в школе на юге Филиппин увеличилось до четырех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате стрельбы в средней школе в городе Замбоанга на юге Филиппин увеличилось до четырех, еще девять получили ранения.

Об этом сообщила газета The Manila Times.

По данным регионального управления Национального бюро расследований, жертвами инцидента стали два охранника и два старшеклассника, включая самого нападавшего.

10:15

Ученик 9-го класса открыл стрельбу в школе на юге Филиппин, погибли два человека — сам стрелок и другой школьник.

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, стрельба произошла в школе при частном университете Атенео де Замбоанга в городе Замбоанга. Ученик 9-го класса пронес на территорию учреждения винтовку и открыл огонь по другим учащимся, после чего покончил с собой.

В результате стрельбы погиб еще один школьник, он учился в 10-м классе. По словам ректора университета Эрнальда Андала, сообщения о новых жертвах и пострадавших больше не поступали.